Mortara, ladri in fuga con gioielli, orologi e un drone

Oltre a diversi gioielli in oro, due orologi e dei dispositivi elettronici, tra cui due macchine fotografiche, i malviventi hanno portato via anche un drone. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi all’interno di un’abitazione privata di Mortara. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per entrare in azione; per entrare hanno forzato una finestra. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.