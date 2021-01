Covid-19: in Lombardia 2,205 positivi e 68 decessi

Sono 2.205, a fronte di 26.535 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta all'8,3%. I decessi sono stati 68 mentre guariti e dimessi sono stati 1.083 più di ieri. Negli ospedali restano 3.601 degenti (-13) dei quali 466 (-2) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella con il maggior incremento di casi (+518 dei quali 186 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+326) e da quella di Varese (+270). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 174.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 16.146 (con 112.921 tamponi) e 477 decessi. Dimessi e guariti sono stati 18.979 più di ieri mentre negli ospedali restano 22.841 persone (-415) delle quali 2.522 (-35). In terapia intensiva. Ad oggi i vaccinati sono 972.099.