Vigevano, bestemmie all'open-day: è accaduto ancora

Lo hanno fatto ancora. A qualche giorno di distanza da un episodio analogo nel pomeriggio di oggi, durante il collegamento in streaming per l’open day della scuola “Marazzani” si è verificata una nuova “incursione” di soggetti che hanno disturbato con parolacce e bestemmie. In questo caso il collegamento è stato immediatamente interrotto.

Per l’episodio precedente, avvenuto lunedì pomeriggio, la scuola ha presentato formale denuncia alla polizia postale.