Vigevano, il sindaco Ceffa scrive al premier: «Mi faccio portavoce della protesta delle categorie»

Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per segnalare la situazione economica e sociale sempre più difficile della città durante la pandemia e l’iniziativa #ioapro1501.

«Come sa – scrive Ceffa – quelle attività che in modo poco felice sono definite “non essenziali” si sono organizzate per mettere in atto una forma di disobbedienza civile manifestando apertamente la volontà di rimanere aperti nonostante i divieti. Come sindaco e uomo delle istituzioni – aggiunge – ho rivolto a tutti l’invito a rispettare la legge e di cercare altre forme di protesta. Le assicuro però che la situazione è difficilissima ed è resa ancora più grave dall’incertezza dal passaggio alle zone di divieti diversi. Comprendo molto bene la situazione – conclude il sindaco di Vigevano – tuttavia come sindaco è mio dovere farmi portavoce della protesta di molti operatori della ristorazione, del commercio, della cultura e dello sport che esattamente una settimana fa hanno manifestato nella nostra piazza Ducale».