Vigevano, la lite poi il colpo di pistola a salve: sudamericano denunciato

Un colpo di pistola, esploso a salve o con un’arma-giocattolo, per risolvere una discussione. E’ accaduto poco prima delle 16.30 di oggi in via Saporiti. Protagonista un cittadino sudamericano che, con un connazionale, aveva avuto un alterco con dei vicini. Pretendeva di avere accesso alla loro casa dove poco prima erano entrate delle amiche minorenni.

Dopo aver esploso il colpo l’uomo si è allontanato ma è stato bloccato in breve dai carabinieri. I militari del maggiore Paolo Banzatti hanno provveduto a denunciarlo a piede libero per i reati di minacce e violenza privata.