Vigevano, le agenzie di viaggio: «La nostra categoria non è adeguatamente considerata»

Poca considerazione da parte del Governo, aiuti non congrui, non equamente distribuiti ed erroneamente calcolati e le difficoltà di proporre ai clienti un prodotto accessibile e sicuro come avviene in altri Paesi.

Sono le rivendicazioni delle agenzie di viaggio. L'intervento di Emanuela Nipoti titolare dell'agenzia viaggi "La Bottega del Viaggiatore".