Clir, ennesimo rinvio. Lunedì i sindaci incontreranno il Prefetto

Fumata nera. Durante l’assemblea che si è tenuta questa mattina (sabato), al teatro Besostri di Mede, i soci hanno rimandato ancora una volta la votazione sui punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del consuntivo 2019. Lunedì alcuni sindaci-soci incontreranno il Prefetto per confrontarsi sull’attuale situazione.

«Mi preoccupano – spiega il sindaco di Gambolò Antonio Costantino – le eventuali conseguenze igienico-sanitarie che potrebbero verificarsi di fronte a una situazione di crisi della società. Per questo ritengo necessario confrontarmi con la Prefettura e capire come doverci organizzare anche a livello di gestione. In ogni caso, Gambolò, come molti altri Comuni (circa il 25%), hanno votato contro il rinvio dei punti. Circa il 50%, però, si è espresso per rimandare la votazione a sabato prossimo».