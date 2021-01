Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 6%

Sono 2.134 a fronte di 35.317 tamponi effettuati (26.717 molecolari e 8.601 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, dato che fissa l’indice di positività al 6%. I deceduti sono stati 78 per un totale dall’inizio della pandemia di 26.172. In ospedale restano 3.664 persone (+63) delle quali 454 (-12) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 1.212 più di ieri. La provincia di Milano resta quella con il maggior numero di casi (+729 dei quali 365 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+320) e da quella Varese (+179). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 143.

In tutta Italia i nuovi positivi sono 16.310 a fronte di 260.704 tamponi effettuati per un tasso di positività del 6,3%. I decessi sono stati 475 (erano 477) mentre guariti e dimessi sono 16.186. Cala la pressione sulle strutture sanitarie che vedono attualmente ricoverate 22.784 persone (-57) delle quali 2.520 (-2) in terapia intensiva. Ad oggi risultano vaccinati 1.059.294 cittadini.