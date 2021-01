Vigevano, deve scontare tre anni per rapina: finisce in manette

Con un complice aveva aggredito e rapinato del cellulare e di 20 euro un connazionale a due passi da piazza Ducale, ferendolo con una bottiglia di vetro. L’episodio era avvenuto il 15 aprile di quattro anni fa. Lui, R.H., 25 anni, marocchino, disoccupato e senza fissa dimora era stato condannato ad una pena di tre anni e un mese di reclusione.

Nella mattinata di oggi gli agenti del commissariato cittadino lo hanno rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vigevano. Gli uomini del vice-questore Rossana Bozzi lo hanno accompagnato in carcere ai Piccolini.