Vigevano, oggi e domani il "Vax Day Cure Primarie"

E’ partito oggi il progetto Vax Day Cure Primarie destinato a tutti gli operatori del comparto cure primarie della provincia di Pavia. Verranno vaccinati contro il Covid-19 tutti i medici di base, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale e il personale di studio medico per un totale di 600 persone. In Lomellina le vaccinazione verranno effettuate alla Medicina di gruppo di Mede, in vicolo Sesti 2 e a Vigevano alla Polimedica di via Mascagni 41.

Le vaccinazioni sono previste nella giornata di oggi sino alle 18 e domani dalle 9 alle 18 ; il richiamo è fissato per il 6 e 7 febbraio. Ecco le operazioni documentate dalle immagini di José Lattari.