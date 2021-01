Covid-19: in Lombardia 1.603 nuovi casi; tasso di positività al 6,3%.

Sono 1.603 a fronte di 25.051 tamponi effettuati i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 6,3%. decessi sono stati 65 mentre guariti e dimessi sono stat 3.394 più di ieri. In ospedale restano 3.610 persone (-54) delle quali 452 (-2) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella con il maggior numero di casi (+440 dei quali 167 a Milano città) seguita da quella di Brescia (+335) e da quella di Como (+147). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 101.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono stati 16.310 a fronte di 260.704 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 5,9%. I decessi sono stati 475. In ospedale restano 22. 757 degenti (-27) dei quali 2.503 (-17) in terapia intensiva.