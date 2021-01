Dorno, le chiede indicazioni stradali e poi le sfila un anello

Le ha chiesto delle indicazioni stradali e poi le ha stretto la mano per ringraziarla. Ma la donna che ha agito ieri pomeriggio poco prima delle 14 in via Veneto a Dorno, con una mossa da prestigiatore, ha sfilato alla sua vittima, una pensionata di 79 anni, un anello del valore di 100 euro.

La ladra si è poi allontanata a bordo dell'auto condotto da un complice. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri di Garlasco che hanno avviato le indagini.