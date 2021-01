Mortara, furto in casa: ladri in fuga con 1.000 euro

Hanno approfittato della sua assenza per introdursi nella sua abitazione dopo aver forzato una porta-finestra. Poi i ladri si sono impossessati di mille euro in contanti, gioielli ed un telefono cellulare. E' accaduto lunedì in via Marianini.

L'accaduto è stato scoperto dal padrone di casa, un autotrasportatore di 42 anni, che ha denunciato il fatto ai carabinieri che hanno avviato le indagini