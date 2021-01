Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 7,2% con 1.189 nuovi casi

Sono 1.189, a fronte di 16.338 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 7,2%. I decessi sono stati 45 per un totale di 26.282 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 3.722 più di ieri mentre negli ospedali restano 3.553 degenti (-57) dei quali 449 (-3) in terapia intensiva. Con i suoi 319 nuovi casi la provincia di Varese è quella con il maggior numero di contagi, seguita da quella di Milano (+256 dei quali 117 a Milano città) e da quella di Brescia (+186). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 30.

Il dato nazionale riferito alle ultime 24 ore indica in 8.824 i nuovi casi di contagio con un tasso di positività al 5,6%. I deceduti sono stati 377, dato identico a domenica, mentre guariti e dimessi sono 14.763 più di ieri. Crescono le degenze: oggi in ospedale ci sono 22.884 ricoverati (+127) dei quali 2.544 (+41) in terapia intensiva. I cittadini vaccinati sono oggi 1.153.501.