Lombardia, i controlli anti-Covid della polizia locale: 615 sanzioni

Sono stati 38 i comandi della polizia locale della Lombardia che hanno aderito all’operazione “Smart Covid”, il servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio svolto tra novembre e dicembre su un’area di 130 Comuni con quasi 4 milioni di residenti. L’operazione aveva l’obiettivo di aumentare i controlli sulla sicurezza urbana in un delle fasi più delicate della pandemia.

Complessivamente sono state identificate 3.340 persone e le sanzioni per la violazione dei provvedimenti di contenimento del Covid-19 sono state 615. In più sono state elevate 7.640 sanzioni per la violazione del Codice della strada e rilevati 150 incidenti. «I numeri - commenta l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato - ci dimostrano il valore del nostro progetto. Le somme che abbiamo stanziato ci hanno consentito di ottenere importanti risultati. Questo progetto si aggiunge alle altre operazioni Smart svolte anche in periodi lontani dalla pandemia».