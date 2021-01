Videosorveglianza, 228 mila euro per 7 Comuni della provincia di Pavia

Ci sono anche i Comuni lomellini di Tromello, Sartirana e Lomello tra i 7 della provincia di Pavia ai quali sono stati destinati fondi per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza, così come stabilito lo scorso novembre dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica della Prefettura. Gli altri sono San Martino Siccomario, Casei Gerola, Casteggio e Montebello della Battaglia.

Lo stanziamento complessivo sarà di poco più di 228 mila euro. Per tutto il Paese il Governo ha stanziato 17 milioni di euro. L'installazione dei nuovi impianti permetterà di determinare un sensibile innalzamento degli standard di sicurezza su tutto il territorio.