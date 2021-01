Breme, ubriaco esce di strada: i carabinieri lo denunciano

Sotto l'effetto dell'alcol ha perso il controllo della sua auto che è uscita dalla carreggiata mentre percorreva la provinciale 194. L'incidente, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, non ha coinvolto altri veicoli.

I carabinieri di Sartirana, intervenuti per i rilievi, hanno accertato che l'uomo, un cittadino bulgaro di 58 anni che vive a Mede, aveva un livello alcolemico superiore ai limiti fissati dalla legge. E per questa ragione è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.