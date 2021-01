Covid-19: in Lombardia 930 nuovi casi, indice di positività al 3,8%

Sono 930 a fronte di 24.129 tamponi i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore in Lombardia; il tasso di positività è al 3,8%. I decessi sono stati 57 per un totale di 26.339. In ospedale restano 3.619 persone (+66) delle quali 425 (-66) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 976 più di ieri. La provincia di Milano torna ad essere quella con il maggior numero di casi (+308 dei quali 13 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+136) e da quelle di Pavia e Mantova (+94).

In Italia i nuovi casi sono 10.497 con il tasso di positività al 4,1%. I decessi sono stati 603 (erano 377) mentre guariti e dimessi sono 21.428. In ospedale ci sono ancora 22.699 degenti (-185) dei quali 2.487 (-57) in terapia intensiva. Ad oggi i cittadini vaccinati sono 1.197.913.