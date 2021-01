Dramma a Cozzo: bambino di 8 anni muore soffocato

Dramma questa sera a Cozzo dove un bambino di 8 anni, originario dell'Azerbaigian, ospite di una comunità del centro lomellino, è morto soffocato per cause accidentali. La dinamica dell'accaduto è attualmente al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vigevano.

L'allarme è scattato intorno alle 20.30; quando sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e quello della Croce Azzurra di Robbio, per il bambino non c'era ormai più nulla da fare. I carabinieri del maggiore Paolo Banzatti stanno lavorando in queste ore per stabilire esattamente cosa sia accaduto in quegli attimi fatali.