Vigevano, alla cassa paga 3 euro ma nella borsa ha merce per oltre 160

Alla cassa ha pagato frutta e verdura per appena 3 euro, ma nella borsa aveva nascosti un pigiama, degli indumenti intimi, creme e cosmetici per un valore complessivo di 162 euro. I carabinieri di Vigevano hanno arrestato ieri sera una donna marocchina di 41 anni, residente in città, bloccata subito dopo aver superato le barriere anti-taccheggio del supermercato di via Santa Maria.

La quarantunenne è stata accompagnata a casa dove resta ristretta agli arresti domiciliari.