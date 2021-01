Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 4,8%

Sono 1.876 a fronte di 38.593 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore per un tasso di positività che si attesta al 4,8%. I decessi sono stati 66 per un totale di 26.405 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 1.573 più di ieri mentre in ospedale restano 3.650 persone (+31) delle quali 428 (+3) in terapia intensiva. Quella di Milano è la provincia con il maggior numero di casi (+434 dei quali 187 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+373) e da quella di Varese (+199). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 99.

A livello nazionale i nuovi casi sono 13.571 con un tasso di positività al 4,8%. I decessi sono stati 524 (ieri erano stati 603) mentre guariti e dimessi sono 25.015 più di ieri. In ospedale restano 22.469 degenti (-230) dei quali 2.461 (-26) in terapia intensiva. Ad oggi i cittadini vaccinati sono 1.237.328.