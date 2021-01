Gambolò, incendio in un seminterrato

I vigili del fuoco del distaccamento di Vigevano e i volontari di Robbio sono intervenuti questa mattina a Gambolò per domare un incendio che ha colpito il seminterrato di una villetta. A causa dell'ampiezza della superficie interessata le operazioni sono risultate particolarmente complesse e hanno richiesto diverse ore.

I danni all'edificio, non ancora quantificati, sono ingenti. Per fortuna non si è registrato il coinvolgimento di persone.