Vigevano, scontro tra auto in via San Giovanni

Gli agenti della polizia locale di Vigevano sono intervenuti nel pomeriggio di oggi in via San Giovanni per un incidente che ha coinvolto una Porsche ed una Bmw. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone. Sulla esatta dinamica sono ancora in corso accertamenti che saranno effettuati anche visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza della zona.

Ecco i rilievi nelle immagini realizzate da José Lattari