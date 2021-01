Vaccinazioni anti-Covid: Ats cerca personale medico volontario per le somministrazioni

Ats Pavia ha pubblicato un bando per la ricerca di personale medico-sanitario volontario da impiegare per la somministrazone del vaccino anti-Covid-19 nelle strutture ospedaliere del territorio. Grazie al lavoro del personale medico e sanitario, alla data di ieri sono state 209.042 le dosi di vaccino somministrate in Lombardia (82,27% di quelle disponibili). Nonostante questo, con l’avvicinarsi della fase di vaccinazione di massa, è necessario un impegno ancora maggiore da parte di tutti gli operatori sanitari per raggiungere il prima possibile gli obiettivi prefissati. In questo contesto di emergenza sanitaria che Ats Pavia ha pubblicato il bando, chiedendo a medici, infermieri, assistenti sanitari e ostetrici di scendere in campo e dare il proprio contributo per il regolare svolgimento della campagna vaccinale.

Il bando resterà aperto fino alla fine della campagna vaccinale e sarà compito di Ats, una volta verificati i requisiti, predisporre e aggiornare quotidianamente gli elenchi dei candidati in base alle disponibilità rilevate e alle destinazioni scelte tra Asst di Pavia (presidio ospedaliero di Voghera e Vigevano) e policlinico San Matteo di Pavia. Le strutture provvederanno al reclutamento in base alle disponibilità e alla verifica dell’idoneità allo svolgimento dell’attività richiesta. Il bando è consultabile sul sito www.ats-pavia.it alla sezione “Concorsi e avvisi”.