Covid-19: in Lombardia 2.234 nuovi casi e indice di positività al 5,9%

Sono 2.234, a fronte di 37.713 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale così al 5,9%. I decessi sono 55 che portano i morti dall'inizio della pandemia a 26.460. Calano di poco i ricoverati: in ospedale restano 3.644 persone (-6) delle quali 411 (-17) in terapia intensiva mentre guariti e dimessi sono 2.822 più di ieri . Milano è la provincia con l'incremento maggiore di casi (+544 di cui 248 a Milano città), seguita da Brescia (+436) e Varese (+223). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 123.

In Italia oggi i nuovi casi sono 14.078 (erano 13.571 ieri) con il tasso di positività al 5,3%. I decessi sono stati 521 (erano 524 ieri) mentre guariti e dimessi sono 20.519. In ospedale i degenti sono 22.045 (-424) dei quali 2.418 (-43) in terapia intensiva. Ad oggi i cittadini vaccinati sono 1.266.402.