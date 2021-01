Robbio: scendono in piazza ristoratori, negozianti, agenzie di viaggi e attività produttive

Riduzione delle tasse locali, tariffe agevolate per le utenze, istituzione di un tavolo di confronto con le istituzioni locali, apertura di uno sportello per la gestione delle pratiche burocratiche, coinvolgimento sulla distribuzione dei fondi statali. Sono alcune delle richieste avanzate questa mattina (venerdì) dai titolari di ristoranti, pizzerie, bar, pub, palestre, negozi, centri estetici, agenzie di viaggio e attività produttive locali nel corso della la manifestazione, che si è tenuta in piazza Libertà a Robbio, dal gruppo "Uniti in tempo di Covid", sorto a Vigevano alcune settimane fa.

«Questa mattina ci siamo uniti alla voce di protesta di attività commerciali, bar, ristoratori – dichiara il sindaco di Robbio, Roberto Francese – Loro sono la linfa vitale del nostro tessuto economico locale. Quando il Governo è lontano dalla realtà , è nostro dovere ed obbligo morale sostenere fortemente chi chiede una cosa sola... poter fare unicamente quello per cui ha lottato e fatto sacrifici per una vita intera! Poter lavorare! Con senso di dignità, a testa alta e fieri dei propri sacrifici. Quello che possiamo dire è che questa amministrazione comunale c'è, è con voi, e vi sostiene nella vostra battaglia. Come richiesto porteremo la vostra voce al Ministero e al presidente Conte e al presidente Mattarella».