Vigevano, pistola in pugno rapina il "compro oro"

Ha atteso che la commessa, una donna di 46 anni, aprisse. Ed è entrato nel negozio "Euro X Oro" di via Biffignandi 9 fingendosi un cliente. Una volta all'interno l'uomo, forse italiano, con un cappellino in testa e la mascherina a celargli parte del volto, ha estratto una pistola e ha intimato alla donna di consegnargli il denaro custodito in cassa, circa 1.300 euro. Quindi si è volatilizzato.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 15. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio.