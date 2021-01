Clir, approvato il bilancio 2019. Ora un tavolo tecnico per scongiurare la liquidazione

Oltre il 60% dei soci ha espresso voto favorevole al consuntivo 2019, approvato quindi a maggioranza durante l’assemblea di questa mattina (sabato), che si è tenuta all'interno del teatro Besostri di Mede. Nei prossimi giorni verrà convocato un Cda; i soci dovranno poi ritrovarsi per discutere il futuro della società.

Una decisione dovrà arrivare nelle prossime settimane. O i soci opteranno per la messa in liquidazione di Clir, oppure andranno individuate soluzioni alternative. Al momento, però, non sono emerse nuove proposte. Nel frattempo, è stata richiesta la convocazione di un tavolo tecnico per discutere le possibili strategie che permettano alla società pubblica di continuare a operare.

Video di Alex Morandi