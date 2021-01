Elachem, a Piacenza il primo stop dell'anno (72-69)

Si ferma a quota 7 la striscia aperta di vittorie della Elachem Vigevano che si arrende solo all'ultimo possesso a Piacenza (72-69). Uno stop che lascia comunque i ducali al comando della graduatoria e con la differenza canestri favorevole. In terra emiliana è stata la partita difficile che coach Piazza si aspettava, con i padroni di casa che scattano dai blocchi di partenza e prendono subito il comando delle operazioni. Vigevano dietro non è ermetica come dovrebbe e ad attestarlo è il 25-19 del 10’.

L’equilibrio nel secondo quarto si spezza con la Bakery che vola a +11 (40-29) e non riesce a prendere il largo solo perché di là c’è Gatti in serata di grazia (20 punti e 10 rimbalzi) che propizia il rientro dei gialloblù che al riposo lungo sono a contatto (47-41).

Piacenza prova a strappare al ritorno sul legno incrociato ma anche questo tentativo non ha fortuna: il cuore sterminato della Elachem impedisce agli emiliani di chiudere la pratica e, anzi, al penultimo stop la partita non ha ancora un padrone (61-56).

E tutto è in discussione anche negli ultimi 10’ con Vigevano che risale sino al 70-69 siglato da Gatti. Ci sono allora due liberi di Perin a dare il nuovo vantaggio interno. Vigevano ha 11” per provare a far sognare i suoi tifosi: Piazza decide di bruciare un time-out per costruire l’ultimo tiro. Ma la palla che esce dalle mani di Mazzucchelli muore sul ferro e costringe Vigevano a cancellare lo 0 nella casella delle sconfitte. Un risultato che, comunque, dice come i ducali non abbiano assolutamente nulla in meno della grande favorita della vigilia e stiano recitando un ruolo di assoluti protagonisti nella stagione per difficile di sempre.