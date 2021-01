Controlli anti-Covid: sanzionati un circolo sportivo e una società di servizi corrente

Proseguono i controlli anti-Covid sul territorio da parte delle forze dell’ordine per accertare la sicurezza e il rispetto delle normative sui luoghi di lavoro. Ieri (venerdì) i carabinieri della Stazione di Pavia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno comminato a un circolo sportivo una sanzione amministrativa di euro 400, con sanzione accessoria della chiusura dell'attività per 5 giorni, per aver servito bevande al tavolo e per l’occupazione di aree diverse da quelle prescritte da parte di atleti non attivamente impegnati.

Il titolare di una società di servizi corrente è stato invece segnalato all’autorità giudiziaria per non aver nominato un medico competente per i dipendenti, per non aver assicurato un’adeguata formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e per non aver sottoposto il personale alla visita medica prevista. Complessivamente, sono state elevate sanzioni 16800 euro.