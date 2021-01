Controlli anti-Covid: sanzionati ristorante e clienti

Continuano i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle normative anti-Covid sul territorio. I carabinieri delle Stazioni di Varzi e Godiasco Salice Terme hanno sanzionato il titolare di ristorante di Rocca Susella perché all’interno del locale erano state servite delle bevande ai tavoli a quattro clienti, in violazione alle disposizioni in vigore che consentono solo la vendita d’asporto.

I militari dell'Arma hanno sanzionato anche i clienti. È stata inoltre disposta la chiusura del locale per cinque giorni.