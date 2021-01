Mortara, ubriaco si rifiuta di scendere dal treno e aggredisce i carabinieri

Si era addormentato, in stato di alterazione alcolica, su un convoglio che doveva rientrare in deposito. Quando il personale ferroviario lo ha svegliato, dicendogli che doveva scendere, l’uomo – un salvadoregno di 33 anni domiciliato a Mortara, con precedenti – si è rifiutato, dicendo di voler continuare a dormire all’interno della carrozza. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte e mezza a Mortara. Il capotreno ha quindi richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Stazione di Mortara, che hanno tentato, invano, di convincere l’uomo a scendere. Il 33enne ha risposto aggredendo uno dei militari con un calcio al torace; il carabiniere è riuscito a parare il colpo, senza riportare ferite. Poi si è scagliato contro un altro militare. Non senza difficoltà, il salvadoregno è stato infine bloccato, e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ora si trova ai domiciliari, in attesa della direttissima che si celebrerà domani mattina (lunedì).