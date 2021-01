Scuola e trasporto: le misure adottate per il ritorno in presenza al 50%

Un monitoraggio di una settimana per verificare l’idoneità delle misure adottate, un servizio di trasporto implementato con un maggior numero di corse, e l’attivazione dal 1° febbraio della prenotazione delle corse. Sono alcune delle misure concordate durante la riunione del "Tavolo di Coordinamento Scuola – Trasporti", coordinata dalla Prefettura, che si è tenuto venerdì in videoconferenza, in vista del ritorno degli studenti in presenza al 50% negli istituti superiori dopo la riclassificazione della Lombardia in zona arancione.

Da domani (lunedì) saranno quindi attive le misure già definite nel "Documento Operativo" del 21 dicembre scorso. «È stata confermata – fanno sapere dalla Prefettura – la possibilità per l’autonomia scolastica di un limitato differimento della ripresa della didattica in presenza, funzionale alla migliore organizzazione dei servizi e alla doverosa comunicazione agli studenti e alle loro famiglie». Non tutti gli istituti superiori del territorio, infatti, riprenderanno da domani le lezioni in presenza.

Ai lavori in Prefettura hanno partecipato il presidente della Provincia, il sindaco di Vigevano, il vicesindaco di Pavia e il vicesindaco di Voghera, i rappresentanti dell’assessorato infrastrutture trasporti della Regione, dell’ufficio scolastico territoriale, dell’agenzia regionale dei trasporti e di Autoguidovie.