Covid-19: in Lombardia 1.484 nuovi casi e 46 decessi

Sono stati 1.484 i nuovi positivi registrati ieri in Lombardia a fronte di 18.777 tamponi effettuati.Il tasso di positività è al 7,9%. I decessi sono stati 46 per un totale di 26.712 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono stati 4.465 in più rispetto al giorno precedente. In ospedale restano 3.412 degenti (-16) dei quali 407 (+2) in terapia intensiva. Quella di Milano resta la provincia con più nuovi casi (+275), seguita da quella di Varese (+363) e da quella Brescia (+251). In provincia di Pavia i nuovi casi sono stati 27.

In Italia i nuovi casi sono stati 8.561 con 420 decessi. In ospedale restano 21.424 persone (+115) dei quali 2.421 (+21) in terapia intensiva. Il totale dei vaccinati sale a 1.370.449.