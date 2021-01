Covid-19, in Lombardia tasso di positività al 5,1%

Sono 1.230, a fronte di 24.020 tamponi effettuati, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore per un tasso di positività che si attesta al 5,1%. I decessi sono stati 77 per un totale di 26.789 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.162 più di ieri per un totale di 448.903. Aumentano i degenti, che sono 3.530 (+118) anche se calano quelli in terapia intensiva, 392 (-15). La provincia di Milano mantiene il primato dei nuovi contagi (+367 dei quali 169 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+188) e da quella di Varese (+102). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 79.

In tutto il Paese i nuovi casi accertati sono 10.593 con il tasso di positività che cala al 4,1%. I decessi passano dai 420 di ieri a 541 mentre guariti e dimessi sono 19.256 più di ieri. Calano i ricoveri ordinari (21.355, -69) e anche quelli in terapia intensiva (2.372, -49). I cittadini vaccinati sono oggi 1.449.170; di questi 161.652 hanno ricevuto la seconda dose.