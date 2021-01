Garlasco, chiedono soldi per un falso progetto solidale: denunciati

Chiedevano denaro per l'apertura di un fantomatico centro internazionale per bambini poveri e persone diversamente abili. Quattro rumeni, due uomini di 18 e 20 anni e due donne di 26 e 20 anni, tutti senza fissa dimora, sono stati denunciati per truffa dai carabinieri di Garlasco che domenica pomeriggio li hanno sorpresi nelle vicinanze del supermercato Carrefour di via Tromello.

Nella loro auto, una Bmw grigia con targa francese, i militari del maggiore Paolo Banzatti hanno ritrovato il materiale utilizzato, compreso un blocco di una ottantina di fogli per la raccolta delle firme e vario materiale pubblicitario, tutto posto sotto sequestro.