Covid-19: in Lombardia 2.293 nuovi casi, indice di positività al 5,1%

Sono 2.293, a fronte di di 44.809 tamponi effettuati (32.866 molecolari e 11.943 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. L'indice di positività è al 5,1%. I decessi sono 62 per un totale di 26.851 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.161 più di ieri mentre in ospedale restano 3.573 persone delle quali 377 (-15) in terapia intensiva. La provincia di Milano mantiene il primato dei nuovi contagi (+489 dei quali 228 a Milano città), seguita da Brescia (+474) e Monza e Brianza (+237). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 115.

In Italia oggi i nuovi positivi sono 15.204 con il tasso di positività che sale al 5,2%. I decessi sono 467 (ieri erano 541) mentre guariti e dimessi sono 19.172 più di ieri. In ospedale restano 21.161 degenti (-194) dei quali 2.352 in terapia intensiva (-20). Ad oggi i vaccinati sono 1.575.258; di essi 270.269 hanno ricevuto la seconda dose.