Olevano, maxi-truffa nel settore delle energie rinnovabili: l'operazione della Guardia di Finanza

E' coinvolta anche la centrale lomellina di Olevano nell'operazione che la Guardia di Finanza di Pavia, in collaborazione con i carabinieri forestali ed i militari del comando provinciale di Pavia, sta eseguendo dalla prime luci dell'alba di oggi. Sono in fase di esecuzione 11 misure cautelari personali, in particolare 6 arresti domiciliari e 5 obblighi di firma e oltre 50 perquisizioni tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna. Trentino Alto-Adige e Sardegna. L'operazione, che vede impegnati più di 200 militari, con il supporto di unità aeree e “cash dog”, coordinata dal sostituto procuratore di Pavia, Paolo Mazza, sta colpendo una organizzazione criminale che, negli anni, ha frodato almeno 143 milioni di euro di contributi pubblici.

Sono stati sequestrati conti correnti, quote societarie, veicoli, immobili e terreni. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, false fatturazioni e responsabilità amministrativa degli enti.