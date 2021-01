Buca le gomme di un'auto, poi minaccia di morte i carabinieri: pensionato in manette

Ha chiesto aiuto sostenendo che un'amica, una cittadina cinese che non gli rispondeva al telefono, fosse stata colta da un malore o, addirittura, fosse trattenuta contro la sua volontà da una persona ignota. In via Cararola sono arrivati il personale del 118 e i vigili del fuoco. L'uomo era in strada con in mano un coltello di 26 centimetri, che stava utilizzando per bucare le gomme di una Citroen Xara parcheggiata. Ai carabinieri arrivati sul posto ha poi detto che quello era il veicolo utilizzato dal sequestratore.

L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte e mezza. I militari del Radiomobile hanno quindi intimato all'uomo – un pensionato di 70 anni, residente a Vigevano, con precedenti – di gettare l'arma. Il pensionato ha risposto minacciando di morte i carabinieri, e brandendo il coltello nella loro direzione. Non senza difficoltà è stato immobilizzato e disarmato; nessuno è rimasto ferito nell'alterco. È stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere; l'arma è stata sequestrata. Si è quindi verificato che la signora cinese non fosse in pericolo; stava in realtà dormendo all'interno dell'appartamento. Durante la direttissima, celebrata per via telematica, il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere, in attesa dell'esito della perizia psichiatria.