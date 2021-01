Covid: in Lombardia 2603 nuovi casi e 88 morti

In Italia sono stati registrati 14372 nuovi contagi (tasso di positività al 5,2%) e 492 decessi nell’ultimo giorno.

In Lombardia sono 2603 i nuovi positivi (ieri 2161), a fronte di 456106 tamponi processati (6,2% dei positivi sui tamponi effettuati, ieri 5,1% con 44809 tamponi); 88 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore (ieri 62), dall’inizio della pandemia 26939. In provincia di Pavia i nuovi casi accertati sono 162, ieri erano stati 115. Sempre in Regione, sono attualmente 371 i pazienti in terapia intensiva (-6) e 3537 quelli ricoverati negli altri reparti (-36).

I nuovi casi per provincia:



Milano: 712 di cui 308 a Milano città

Bergamo: 116

Brescia: 419

Como: 222

Cremona: 73

Lecco: 122

Lodi: 63

Mantova: 153

Monza e Brianza: 211

Pavia: 162

Sondrio: 68

Varese: 229