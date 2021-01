Covid-19: in Lombardia 1.900 nuovi casi, tasso di positività al 5,5%

Sono 1.900, a fronte di 34.156 tamponi effettuati (24.679 molecolari e 9.477 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è del 5,5%. I decessi sono stati 77, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 27.016. Guariti e dimessi sono 2.148 più di ieri per un totale di 458.254. Negli ospedali restano 3.490 degenti (-47) dei quali 379 (+8) in terapia intensiva. La provincia di Milano registra il numero più alto di nuovi casi (+531 dei quali 212 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+409) e da quella di di Monza e Brianza (+169). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 108.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 13.574 (ieri erano 14.372) con un tasso di positività al 5%. I decessi sono stati 477 (erano 492) per un totale di 87.858 vittime dal febbraio dello scorso anno. Guariti e dimessi sono 19.879 più di ieri mentre in ospedale restano 20.397 persone (-381) delle quali 2.270 (-18) in terapia intensiva. Ad oggi 1.713.362 cittadini hanno ricevuto la prima dose del vaccino mentre 392.504 hanno già ricevuto la seconda.