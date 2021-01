Vigevano, scontro tra due auto in via Olivelli

Due auto si sono scontrate nella tarda mattinata di oggi in via Olivelli. Per fortuna nessuno dei conducenti ha riportato conseguenze. La dinamica del sinistro, forse da attribuire ad una mancata precedenza, è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto.

Nelle immagini di José Lattari i rilievi del personale del comando di via San Giacomo