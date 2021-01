Vigevano, polizia locale: in pensione il commissario Achilli. Il saluto dei colleghi

Oggi ha vestito per l'ultima volta quella divisa che ha portato per tanti anni. Il commissario Milena Anchilli lascia il servizio presso il comando della polizia locale di Vigevano per andare in pensione. I colleghi l'hanno salutata regalandole una targa.

Milena Achilli è stata Falco 1, la prima donna motociclista in forza al comando di via San Giacomo.