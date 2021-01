Covid-19: in Lombardia il tasso di positività è al 4,6%

Sono 1.832 a fronte di 39.462 nuovi tamponi (28.234 molecolari e 11.228 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. L’indice di positività è oggi del 4,6%. I decessi sono stati 58 per un totale di 27.074 dall’inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 5.009 più di ieri per un totale di 459.401. Negli ospedali restano 3.454 degenti (-36) dei quali 377 (-2) in terapia intensiva. La provincia di Brescia (+373) è quella con il maggior numero di nuovi contagi seguita da quella di Milano (+363 dei quali 212 a Milano città) e da quella di Varese (+265). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 119.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 12.715 (erano 13.574) con il tasso di positività che si attesta al 4,3%. I decessi sono stati 421 (erano 477) mentre guariti e dimessi sono 16.764 più di ieri. Negli ospedali restano 20.098 degenti (-299) dei quali 2.218 (-52) in terapia intensiva. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 1.813.005 persone e la seconda 482.838.