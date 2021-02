Covid-19, in Lombardia 1.438 nuovi casi e 24 decessi

Sono 1.438, a fronte di 24.494 tamponi effettuati (20.858 molecolari e 3.636 antigenici) i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che si attesta al 5,8%. I decessi sono 24 per un totale di 27.098 dall’inizio della pandemia. I guariti e i dimessi sono 478 più di ieri per un totale di 459.879. Negli ospedali restano 3.503 degenti (+49) dei quali 362 (-15) in terapia intensiva. La provincia di Brescia (+362) è quella che fa registrare l’incremento maggiori di casi, seguita da quella di Milano (+313 dei quali 127 a Milano città) e da quella di Monza e Brianza (+112). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 83.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 11.252 (erano 12.715) con il tasso di positività al 5, 3%. I decessi sono stati 237 (ieri sono stati 421) mentre guariti e dimessi sono 20.396 più di ieri. Negli ospedali restano 20.096 ricoverati (-2), un dato vicino a quello di novembre con 2.215 persone in terapia intensiva (-3). Ad oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino 1.958.691 persone mentre 617.867 hanno ricevuto anche la seconda dose.