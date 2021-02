Gropello, rubò la borsetta con l'incasso: denunciato dai carabinieri

La sera del 19 dicembre atteso la sua vittima, una donna di 57 anni di Bressana Bottarone, che aveva appena chiuso il negozio e che stava rincasando con l'incasso della giornata. Quando la donna era salita in auto aveva aperto la portiera del lato passeggero e si era impossessato della borsetta che conteneva 3 mila euro. Poi era fuggito a bordo di un furgone condotto da un complice.

A poco più di un mese dai fatti i militari della stazione di Gropello hanno denunciato per furto con destrezza l'autore, un pregiudicato di 24 anni, che vive a Monza. Le indagini sono ancora in corso per risalire al complice.