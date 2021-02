Covid-19: in Lombardia 1.093 nuovi casi; il tasso di positività è al 6,3%

Sono 1.093 (ma con soli 17.151 tamponi effettuati di cui 14.608 molecolari e 2.543 antigenici) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività al 6,3%. I decessi sono stati 52 per un totale di 27.150 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 3.643 più di ieri (per un totale di 463.522) mentre in ospedale restano 3.489 persone (-14) delle quali 371 (+9) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella con il maggior numero di nuovi casi (+305 dei quali 156 a Milano città), seguita da quella di Varese (+223) e da quella di Brescia (+189). I nuovi casi in provincia di Pavia sono 27.

In tutto il Paese sono stati 7.925, a fronte di 70.945 tamponi in meno di ieri, i nuovi casi di Covid-19 registrati con un tasso di positività che si attesta al 5,6%. I decessi sono stati 329 (erano 237) mentre guariti e dimessi sono 13.975 più di ieri. In ospedale restano 20.260 persone (+164) delle quali 2.252 (+37) in terapia intensiva. Ad oggi a ricevere la prima dose del vaccino sono state 1.991.701 persone, mentre la seconda dose è stata somministrata a 648.640 cittadini.