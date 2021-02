Fugge dopo tamponamento, agli agenti: «Stavo andando dall'amante con l'auto della mia compagna»

Ha urtato un'auto ma, anziché fermarsi, ha inserito la retromarcia ed è fuggito via. L'incidente è avvenuto questa mattina (lunedì), intorno alle 9,30, ad Abbiategrasso. Il tamponato, un 65enne di Vigevano, ha chiamato i carabinieri e poi si è messo all'inseguimento dell'auto in fuga, una Citroen Xara, che procedeva in direzione Vigevano. A intercettare la Citroen è stata una pattuglia della polizia locale della città ducale, che stava effettuando dei controlli nella zona del ponte sul Ticino.

Gli agenti hanno notato il veicolo, che presentava i segni dell'urto nella parte anteriore, azionando le sirene e intimando di fermarsi. L'uomo alla guida ha però proseguito, a velocità elevata, compiendo diverse manovre azzardate lungo viale Industria. L'inseguimento è durato diversi minuti: è stato poi fermato all'altezza dell'Arlecchino. Alla guida c'era un 32enne, residente ad Abbiategrasso, con diversi precedenti. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo aveva la revisione scaduta; gli sono quindi state contestate diverse violazioni amministrative. Agli agenti avrebbe poi raccontato di essere fuggito perché aveva preso le chiavi dell'auto, all'insaputa della compagna che è la proprietaria del veicolo, per andare dall'amante.