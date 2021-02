Covid-19: in Lombardia contagi sotto quota mille (912) e tasso di positività al 4%

Sono 912, a fronte di 22.699 tamponi effettuati (12.557 molecolari e 10.142 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nella ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 4%. I decessi sono 63 per un totale di 27.213 dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 2.765 più di ieri per un totale di 466.287. In ospedale crescono i degenti, +55, per un totale di 3.544; di essi 361 (-10) sono ricoverati in terapia intensiva. La provincia di Milano con i suoi 313 casi è quella che fa registrare le cifre più alte, seguita dal quella di Brescia (+114) e da quella di Pavia (+80).

In tutto il Paese cono 9.660 i nuovi contagiati con un tasso di positività pari al 3,9%. I decessi sono stati 499 (ieri erano 329) mentre guariti e dimessi sono 18.976 più di ieri. Nessuna regione ha dati in crescita sopra quota mille, mai successo nel periodo della seconda ondata. In ospedale restano 20.317 degenti (+57) dei quali 2.214 (+37) in terapia intensiva. Ad oggi a ricevere la prima dose del vaccino sono state 2.083.364 persone mentre la seconda dose è stata somministrata a 732.736 persone.