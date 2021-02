Covid-19: in Lombardia 1.738 nuovi positivi, tasso di positività al 4,4%

Sono 1.738 a fronte di 38.651 tamponi effettuati (28.390 molecolari e 10.261 antigenici) i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 4,4%. I decessi sono stati 46 per un totale di 27.259 mentre guariti e dimessi sono 906 più di ieri. In ospedale restano 3.554 degenti (+10) dei quali 359 (-2) in terapia intensiva. La provincia di Brescia (+429) è quella con l'incremento di casi maggiore seguita da quella di Milano (+395 dei quali 157 a Milano città) e da quella di Pavia (+125).

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 13.189 (erano 9.660) con un tasso di positività al 4,7%. I decessi sono stati 477 (erano 499) mentre guariti e dimessi sono 15.749 più di ieri. In ospedale restano 20.071 degenti (-246) dei quali 2.145 (-69) in terapia intensiva. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 2.166.053 persone mentre la seconda è stata somministrata a 808.306 persone.